声優の山下まみが19日、自身のXを更新し、昨年、第一子を出産したことを報告した。【写真】小さな手！山下まみの赤ちゃんXでは「私事ではございますが、昨年、第一子を出産いたしました。スケジュールの調整や温かなお心遣いをいただいた関係者の皆様、本当にありがとうございました」と説明。赤ちゃんの写真も投稿しながら「初めてのことばかりで毎日あたふたしながらも、小さな命と向き合う時間を大切に、1日1日を過ごして