ニチレイフーズは、ニチレイフレッシュとの統合（4月1日付）を控え、同社が持つ素材の強みを生かした商品開発を推進する。2026年春に向けては、業務用でアマニ鶏使用の「スライスチキン」や大ぶりのえびを使った「手仕込みえびフライ」などを新発売する。素材から完成品まで提案強化1月9日に春季新商品発表会を開催。2社統合に関して、松尾哲哉取締役専務執行役員は「ニチレイフレッシュは素材を見極める力に磨きをかけ、調達