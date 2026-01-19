JR東日本は、「JAPAN RAIL CAFE クアラルンプール」を1月8日に開業した。クアラルンプールの「J’s Gate Dining」を「Japan Rail Dining」へとリブランドした。同店舗は日本食ブランドを集めた飲食フロアに再編し、駅構内商業施設の出店ブランドも含む期間限定の「お試し出店区画」を設けて日系飲食ブランドの海外展開を試す場とする。18店舗を設ける。「Japan Rail Dining」内には「JAPAN RAIL CAFE クアラルンプール」を設置し、