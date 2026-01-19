セリアで見つけたミニミニサイズのドキュメントファイル。6つのポケットがついており、カード類やレシートなどをしっかり仕分けできる便利なアイテムです。コンパクトなのに収納力があり、トレーディングカードなどの持ち運びにも便利！バッグ内でごちゃつきがちなものを賢く整理整頓できるので、買い足し決定です♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ドキュメントファイル ミニミニ くすみカラー 6P価格：￥110（税込