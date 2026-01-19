今回は、ダイソーで発見した『吸水クロス』に注目！吸水力の高さが段違いの便利なクロスです。広々としたサイズ感なので、水切りマットとしても使い勝手抜群。用途や掃除場所に合わせて、ハサミで自由にカットして使うこともできますよ！お皿を拭いたり、窓の結露を取り除いたり、いろいろ使えて便利です。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：吸水クロス（落ち落ちV、大判）価格：￥220（税込）サイズ（約）：50cm×50cm販売