SOSHIOTSUKIの2026年秋冬コレクションは、テーラリングにおける細部の操作と、そこから立ち上がる身体との関係性に焦点を当てた内容です。ピークドラペルやシャツの襟先には、パターン操作とアイロンワークによって人為的なカールが施され、静的な構造にわずかな揺らぎが与えられています。また、オックスフォードシャツはバイアスカットで仕立てられ、タックインした際に生まれるドレープが意図的に強調されています。衣服は完成