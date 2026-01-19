ソニーネットワークコミュニケーションズは19日、光回線サービス「NURO 光」でWi-Fi 7対応ONU（回線終端装置）「NSD-G3100T」の提供を開始した。「NURO 光 10ギガ」（戸建てで月額6050円）を19日以降に新規契約または利用を開始するユーザーに提供される。 「NSD-G3100T」はソニー製のONUで、ルーター機能が一体化されている。最新規格Wi-Fi 7（IEEE 802.11a/b/g/n