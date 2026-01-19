歌手でタレントの早見優が18日に自身のアメブロを更新。モデルの前田典子やタレントの松本伊代らとの食事会を報告した。この日、早見は「モデルの前田典子さんと、以前から『いつかご一緒に』とお約束していたとよた真帆さんのレストランで、ようやくお食事が実現しました」と、女優・とよた真帆がオーナーを務めるレストランを訪れたことを報告。「この日は伊代ちゃんと2人で参加し、前田典子さんのお知り合いの方々とご一緒させ