タレントの小倉優子が18日に自身のアメブロを更新。三男が大人用の包丁を使ってカレー作りに挑戦したことを報告した。この日、小倉は「今回で3回目の三男のカレー作り」と切り出し「作り方をしっかり覚えていて、頼もしかったです」と三男の成長に感心した様子でコメント。玉ねぎを炒めたり、野菜をカットしたりする調理中の写真を複数枚公開した。また「次男は、今日は一人でカップケーキを作りました」と報告し「午前中はお外で