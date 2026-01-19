強い冬型の気圧配置の影響で、石川県は21日から山地だけでなく平地でも大雪となる所があるでしょう。気象庁と国交省は「大雪が数日間にわたって続く可能性がある」として、外出を控えるよう呼びかけています。気象庁によりますと、日本付近は21日から25日日曜日ごろまで強い冬型の気圧配置となり、北陸地方の上空およそ1500メートル付近には-12度以下の強い寒気が流れ込む見込みです。石川県は山地だけでなく、平地でも大雪となる