日本ハムから巨人にFA移籍した松本剛外野手（32）が19日、沖縄・伊江島の「伊江村野球場」での自主トレを公開した。午前中はダッシュや外野でのノックを実施し、昼休憩には取材に訪れた約20人の報道陣に昼食を差し入れ。「良かったら」とゴーヤチャンプルーや豚の生姜焼きなどが入った弁当を手渡す気遣いを見せた。自主トレは例年通り、日本ハムの野村、細川に加え、西武にFA移籍した石井、巨人の郡と合同で行っている。