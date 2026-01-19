１月２０日から３月１２日までの２４日間、兵庫県競馬は姫路競馬場で行われる。重賞レースは５つ。開幕週の２２日に３歳牝馬限定の報知新聞社賞第２７回兵庫クイーンセレクション（ダート１４００メートル）が行われ、２月１１日には第１０回兵庫ウインターカップ（４歳以上、ダート１４００メートル）。２月１９日は第１８回兵庫ユースカップ（３歳、ダート１４００メートル）。２月２６日には第１８回兵庫若駒賞（３歳、ダ