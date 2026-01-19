お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多大吉（54）が19日、NHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）に生出演。家賃高騰への不安を吐露した。この日は「知らないと怖い！マンション最新事情」と題し、賃貸マンションの家賃値上げについて特集。東京都庁には家賃値上げに関する相談が急増していて、昨年10月に専用の窓口を設置。相談者の中には、契約更新のタイミングで、13万円から19万5000円に値上げするという通知が届いた人も。