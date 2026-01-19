西武のドラフト1位・小島大河捕手（22＝明大）が、2月の春季キャンプで「ブルペンの住人」になると意気込んだ。「1年目なので、いろんな投手のボールを受けて、しっかりやっていきたい。全員（の投球を）受けたい。毎日でも？そうですね」即戦力の捕手として入団。キャンプはA班（1軍）参加の予定で、プロの世界でバッテリーを組むことになる投手陣とコミュニケーションを取ることはもちろん、実際にボールを受けて特徴を知