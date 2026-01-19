日本ハムの野村佑希内野手が１９日、沖縄・伊江島で自主トレを行った。花咲徳栄（埼玉）の後輩で巨人の石塚裕惺内野手に「ファームの成績、期待のされ方を見ても、本当にすごいなと思います」と言及した。石塚は高卒１年目だった昨季にイースタン・リーグで打率３割２分７厘をマークし、シーズン終盤に１軍でプロ初安打も放った。野村は「（花咲徳栄の）学校の先生たちから高校時代の話を聞いてもすごく人望がある、すごくいい