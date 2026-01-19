歌舞伎俳優中村鶴松容疑者（30）が、東京都台東区のケバブ店のドアを蹴って壊したとして、建造物損壊の疑いで、警視庁蔵前署に現行犯逮捕されたことが19日、分かった。当時、酒に酔っていたといい、「覚えていない」と供述しているという。逮捕容疑は18日未明、飲食店の出入り口のドアを蹴り壊した疑い。松竹は18日に、鶴松が同日の浅草公会堂「新春浅草歌舞伎」を休演することを発表。1部「梶原平三誉石切」の奴菊平、「相生獅子