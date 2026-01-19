【モデルプレス＝2026/01/19】5人組ガールズグループ・KiiiKiii（キキ）が、「WEGO」の2026 SPRINGビジュアルモデルに決定した。【写真】IVE妹分5人組グループ、ミニ丈でスラリ美脚披露◆KiiiKiii「WEGO」2026 SPRINGビジュアルモデルに決定KiiiKiiiは、2025年にSTARSHIPエンターテインメントからデビューした次世代ガールズグループ。IVE以来4年ぶりのガールズグループとして、デビュー前から国内外で大きな注目を集めてきた。そ