【モデルプレス＝2026/01/19】元NMB48の白間美瑠が1月17日、自身のInstagramを更新。ミニ丈のワンピース姿を公開し、反響が寄せられている。【写真】28歳元NMB「彼女感すごい」三重名所でのミニワンピース姿◆白間美瑠、三重の名所で楽しむ姿公開白間は「ふわり愛in三重県旅?」とつづり、三重の名所で楽しむ様子を動画で投稿。白地にブラウンのアクセントがポイントのワンピースを合わせ、スラリと長い美しい脚が際立っている。◆