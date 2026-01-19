女優のナム・ボラが、第一子の性別を初めて公開した。1月17日、ユーチューブチャンネル「CTSキリスト教TV」で、「北朝鮮のハン・ガイン、キム・ソアさんをお迎えできてうれしいです。どこまで行くの？」というタイトルの動画が掲載された。【写真】「キムチしかない」不満のナム・ボラに賛否この動画でキム・ジョンユン牧師が「性別はまだ分かっていないのか」と尋ねると、ナム・ボラは「分かった」と答え、「男の子のママになって