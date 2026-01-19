メ～テレ（名古屋テレビ） 19日これからの天気です。 平野部は晴れますが、夕方ごろから雲が多くなるでしょう。 岐阜県山間部では、夜は雨か雪が降りそうです。 最高気温は、18日と同じ所が多く、名古屋と岐阜は14℃、尾鷲は16℃でしょう。 19日までは、3月並みの陽気が続きそうです。 週間予報です。 20日からしばらく、強い寒気が居座るでしょう。 岐阜県山間部は雪の降る日が続き、21日以降は警報級の大雪に