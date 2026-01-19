これから20日(火)にかけては、発達する低気圧の影響で、日本海側を中心に荒れた天気となる所があるでしょう。東北地方の沿岸部と北海道地方の日本海側では、暴風雪となるおそれがあります。21日(水)以降の全国的な寒波を前に、北日本にはいち早く冬の嵐が到来します。ふぶきや吹きだまりによる交通障害や高波に注意・警戒してください。20日(火)にかけて低気圧が発達日本付近には2つの低気圧が発生しています。前線を伴った低気圧