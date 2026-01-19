雲南省紅河ハニ族イ族自治州蒙自市のスーパーで商品を選ぶ消費者。（２０２５年９月１０日撮影、蒙自＝新華社配信／薛瑩瑩）【新華社北京1月19日】中国国家統計局は19日、中国の2025年の社会消費財小売総額が前年比3.7％増の50兆1202億元（1元＝約23円）だったと発表した。