俳優の浅野ゆう子さんが自身のインスタグラムを更新。2026年の年明けに、恒例となっている群馬県みなかみ町にある谷川温泉を夫婦で楽しんだことを報告しました。 【写真を見る】【 浅野ゆう子 】夫と温泉旅行「谷川岳や雪を見ながら露天風呂〜」群馬・谷川温泉へ「眺望も自然環境もお風呂もお食事も…何もかもが素晴らしいお宿です」浅野ゆう子さんは「2026年年頭の恒例は谷川岳や雪を見ながら露天風呂〜谷川温