不動産不況が長引く中国で、12月の新築住宅価格指数が主要70都市の8割以上にあたる58都市で、前の月から下落したことが分かりました。中国国家統計局の19日の発表によりますと、12月の新築住宅価格指数は主要70都市のうち、北京市や広東省深セン市など58都市で、前の月から下がりました。上昇したのは、上海市や吉林省長春市など6都市。江蘇省南京市など6都市は前の月から横ばいでした。指数の下がった都市は全体の8割以上で、前の