北海道教育委員会は19日、恵庭市の道立恵庭南高の教諭が消費者金融業者から借り入れをする際、業者側の求めでLINE（ライン）の連絡先一覧のスクリーンショットを送信し、同高の生徒ら38人の個人情報を漏えいしたと発表した。