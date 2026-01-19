立憲民主党の安住淳幹事長と公明党の西田実仁幹事長は19日、国会内で記者会見を開き、両党が結成する新党「中道改革連合」の綱領を発表した。【映像】安住幹事長が怒った？瞬間（実際の様子）会見冒頭、安住幹事長は以下のように綱領を読み上げた。「近年、世界はインフレの進行と国際秩序の動揺の中で、極端な思想や社会の不安を利用して分断を煽る政治的手法が台頭し、社会の連帯が揺らいでいる。日本においても、右派・左派