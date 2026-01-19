世界各地で紛争や災害が絶えない現代で、私たちはどのように生きていけばいいのでしょうか。今回は、日本のスピリチュアル界を牽引してきたオペラ歌手・江原啓之さんと、聖心会シスター・鈴木秀子さんの共著『最良の人生を生きる法則』から一部を抜粋し、お二人の対談形式でお届けします。【写真】江原さん「生きているだけで偉い、生きているだけで立派だと思うのです」* * * * * * *「生きているだけでいい」とシンプルに捉える