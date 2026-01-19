トヨタ「マルチパスウェイ」戦略に基づく多様なパワーユニット搭載に期待の声トヨタを代表するモデルであり、世界で最も売れている乗用車のひとつである「カローラ」ですが、次期型に関する情報が話題となっています。1966年の初代誕生から約60年にわたり、時代のニーズに合わせて進化を続けてきたカローラですが、現行の12代目モデルが登場したのは2018年のことでした（セダン・ツーリングは翌2019年に遅れて登場）。【画像】