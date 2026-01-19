友田吉泰（ともだ・よしやす）61無現〈公約〉（1）子育て支援のさらなる充実（2）「アジフライの聖地」の世界進出（3）ふるさと納税による生産者の設備投資支援（4）官民連携による交流と賑わいの拠点整備（5）女性活躍の推進（6）まちづくり運営協議会の結成と活動支援（7）屋内遊戯施設おもちゃ美術館の整備（8）医療機関支援制度の創設〈経歴〉市議や県議を経て2018年に市長に初当選。全国離島振興協理事。松浦市御厨町。