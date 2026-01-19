まさかの選択が反響を呼んでいる。現地１月18日に開催されたアフリカ・ネーションズカップ（アフリカ選手権）の決勝で、ホスト国のモロッコとセネガルが対戦。延長戦のもつれ込む死闘に０−１で敗れた。物議を醸しているのが、モロッコが後半アディショナルタイムに獲得したPKだ。判定に激怒したセルガルがいったん選手をロッカールームに帰し、一時中断するという前代未聞の事態となったなか、再開後の後半アディショナルタ