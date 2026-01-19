１７日夜、南区で発生した水道管の水漏れは１８日夜、復旧し周辺道路の規制も１９日に解除されました。 １７日午後１０時２０分ごろ、南区の広島高速２号線仁保ＩＣ入口付近の県道を通る太田川東部工業用水の水道管から水が漏れ、一時道路が冠水しました。 この水道管は６２年前に設置されたもので、老朽化による腐食によって穴があいた可能性が高いということです。 県水道広域連合企業団によりますと、周辺の道路を規制して復