記者会見する木原官房長官＝19日午前、首相官邸木原稔官房長官は19日の記者会見で、次期衆院選に立候補しないと表明した自民党の菅義偉元首相の功績をたたえた。安倍政権下で歴代最長の約7年8カ月にわたって官房長官を務めた菅氏を「手本にしたい」と強調。「危機管理対応や行政の縦割り打破をはじめ、総合調整の役割を発揮し、政権の安定に多大な貢献をした」と振り返った。新型コロナウイルス対応でのワクチン接種推進など首