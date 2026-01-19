西武の新人合同自主トレが19日、埼玉県所沢市のカーミニークフィールドで行われ、育成ドラフト3位・斎藤佳紳投手（22＝四国・徳島）が3度目のブルペン投球を行った。力強い直球を中心に21球を投げ「今までのブルペンの中で一番感覚良く投げられた」と振り返った。最速156キロの右腕。プロの世界で目指すのは直球の平均球速150キロオーバーで「去年、徳島で1年間の平均が148・5〜6だった。プロでは150キロ台に乗せたい」と意