中部電力浜岡原発。手前から1号機、2号機、3号機、4号機、5号機＝2019年5月12日、静岡県御前崎市中部電力浜岡原発（静岡県御前崎市）の事実上の廃炉を求めた訴訟の口頭弁論が19日、静岡地裁浜松支部で開かれた。中部電が浜岡原発の耐震設計に関わるデータを不正操作した問題を受け、原告側が「データの捏造だ」と批判する準備書面を提出した。原告側は「地震動を小さく見せるための意図的なデータ捏造で、暴挙と言わざるを得な