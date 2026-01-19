◇ラ・リーガ第20節 レアル・ソシエダ2―1バルセロナ(19日、レアレ・アレーナ)レアル・ソシエダの久保建英選手が、ホームのバルセロナ戦で負傷交代となりました。スタメン出場した久保選手は、後半21分、左太もも裏を押さえ倒れ込みました。その後は、起き上がることができず、担架で運ばれる事態に。後半24分には、交代を余儀なくされました。試合は、久保選手の負傷交代直後にバルセロナが同点に追いつきますが、1分後にソシエダ