歌手松山千春（70）が18日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。1月1日に肺がんにより、81歳で亡くなった元TBSアナウンサーのフリーアナ久米宏（くめ・ひろし）さんを追悼した。久米さんはTBS系「ザ・ベストテン」の司会として名を博した。松山は「ベストテンにはいろいろ思い出あるんだけど、俺、スタジオで歌ったことないんだよ。だから直接、黒柳（徹子）さんと久米さんといろいろしゃべったりして歌