第19回朝日杯将棋オープン戦（主催：朝日新聞社・日本将棋連盟）は、本戦トーナメント１・２回戦の計３局が愛知県名古屋市の「ポートメッセなごや」で行われました。このうち、藤井聡太名人・竜王―菅井竜也八段の一戦は140手で藤井名人・竜王が勝利。九死に一生の逆転劇で自身５度目となる大会制覇に向け前進しました。○ファンが見守る早指し戦16名で争われるトーナメントの１回戦、公開対局場には多くのファンが詰めかけ、対局