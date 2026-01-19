ＴＢＳの篠原梨菜アナウンサーと佐々木舞音アナが１９日、同局系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）を休んだ。総合司会を務める安住紳一郎アナが「今週、篠原さんと佐々木さんは、休暇を取っています」と理由を発表した。篠原アナは毎週月曜から木曜まで「早朝グルメ」中継で都内などの飲食店からリポートし実食している。代わりに月曜レギュラーでフリーアナの川田裕美が早朝グルメを担当。港区内の飲食