新党「中道改革連合」は１９日に国会内で綱領発表会見を開き、立憲民主党の安住淳、公明党の西田実仁の両幹事長が出席。基本的な政策となる「５本の柱」を公表した。今回の綱領では、安全保障については「憲法の平和主義に基づく専守防衛を基本に、日米同盟と平和外交を軸とした、国民の平和と安全を守る現実的な外交・防衛政策を進める」とした。一方で立民が綱領で掲げる「原発ゼロ」には触れなかった。安住氏は、防衛政策