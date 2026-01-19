バンダイは、2026年2月15日から放送開始予定の『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』の玩具に関連して、「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ あいことばキャンペーン」を2月14日より開始する。本キャンペーンの対象は、小学生以下のお子様。○合言葉キャンペーン参加方法『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』第1話放送前日の2月14日より、本キャンペーンの対象となる小学生以下のお子様がキャンペーン実施店舗の店頭であいこと