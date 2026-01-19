金沢市内のこども園で毎年恒例の相撲大会が始まり、園児たちが白熱した取り組みを見せました。「ひ～が～し紘大海」「よいしょ～よいしょ～」金沢市の梅光こども園では、冬場の運動不足を解消しようと毎年、年長組の園児による相撲大会を開いています。ことしは20人の園児たちが、自分たちで考えた四股名で取り組みに臨みました。 「がんばれ～」「勝負あった」こどもたちは、白熱した戦いを見