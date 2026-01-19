新党「中道改革連合」は１９日に国会内で綱領発表会見を開き、立憲民主党の安住淳、公明党の西田実仁の両幹事長が出席。基本的な政策となる「５本の柱」を公表した。西田氏は「国家ファーストではなく、生活者ファーストを目指す」とし「人間主義」を強調した。一方で、どの政党も掲げていない「国家ファースト」を強調することで他党が右派であるイメージ付けてしまい、結果的に分断をあおってしまう言葉の使い方ではないかと