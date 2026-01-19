星野リゾートは2026年にかけ、全国で8施設を順次開業する。2026年4月21日に開業する「OMO7横浜」BASEGATE横浜関内 夜景イメージ○「OMO5横浜馬車道」1月15日開業みなとみらい線「馬車道」駅直結の超高層ビル内、地上150m以上の高層階に位置する「OMO5横浜馬車道」(神奈川県 横浜市)が、2026年1月15日に開業した。コンセプトは「360°天空のボヤージュ」。ベイブリッジや横浜の街を360度見渡せる展望フロアや客室からのパノラマビュ