【モデルプレス＝2026/01/19】キャスターの安藤優子が1月18日、自身のInstagramを更新。イチオシの手料理を公開し、注目を集めている。【写真】67歳ベテランキャスター「彩りバッチリ」本人イチオシの手作りサラダ◆安藤優子、意外な組み合わせの料理を公開安藤は「昨日のイチオシは、苺とトマトのサラダ仕立て」とつづり、写真を投稿。元々「果物をサラダに加えるのはどちらかというと苦手、なんですが、この組み合わせは個人的に