運気の流れに乗りたい1月。仕事運も見逃せないポイントです。2026年1月19日は、仕事に関する開運日。この日に実践したいアクションについて、人気占い師の水晶玉子さんにうかがいました。2026年1月19日（月）はラッキーデー仕事で新しいことをスタートさせよう！仕事を象徴する山羊座で、〈始まり〉を意味する新月が起こります。仕事に関することで、新しい挑戦や工夫をしましょう。新しい企画を考える、資格試験の勉強を始める、