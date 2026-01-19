鹿児島市の志學館大学が、新たに理系学部の設置を計画していることが分かりました。 志學館大学によりますと、計画している新たな学部の仮の名称は「デジタル総合学部」です。 情報技術や統計学を学ぶことができ定員は40人を想定しています。 大学には現在、人間関係学部と法学部の2つの文系学部があり、設置が決まれば理系の学部は初めてです。 理系学部の新設を目指す理由について大学は「国が理系の人材の確保を目指して