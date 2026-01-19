気象庁「大雪に関する全般気象情報」を発表 北日本～西日本で警報級の大雪おそれ 気象庁は19日、「大雪に関する全般気象情報」を発表しました。21日水曜日から25日日曜日にかけて、日本付近は強い冬型の気圧配置となり、北日本から西日本の日本海側を中心に「警報級の大雪」となるおそれがあります。 ポイントは、「20日は北日本での暴風雪」、そして「21日から25日にかけての西日本を含めた広範囲での警報級の大雪」です