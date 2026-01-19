任期満了に伴う枕崎市長選挙は現職の前田祝成さんが3期目の当選を果たしました。また指宿市長選挙は打越明司さんが無投票で再選しました。 枕崎市長選挙は開票の結果、現職で3期目を目指す前田祝成さんが5081票を獲得し、3期目の当選を果たしました。 18歳以下の市民へのデジタル商品券の給付や、かつお節・焼酎などの特産品のブランド力強化を訴えていました。 (枕崎市長選で3期目の当選 前田祝成氏)「若い世代が明るい将来設