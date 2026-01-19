トランプ関税で貿易量は減少 脱炭素は今後も止まらない ─日本郵船会長の長澤仁志さん、世界貿易の要である海運の26年を占ってください。 長澤まずはトランプ関税がじわじわ効いてきて、世界貿易にとってはアゲインストな風が吹いています。過去10年間の世界貿易量は毎年約3.5％で成長してきましたが、26年は1％ぐらいになるのではないかと言われています。 ─その中でも脱炭素の流れは継続していきますか