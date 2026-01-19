©ABCテレビ ©ABCテレビ ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … ABCテレビアナウンサーが日替わりで毎日更新 アナ回覧板 ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … 朗読劇-「輪島。『あけましておめでとう』が消えた日」 震災、そして大雨。二度の大災害を経験し、自らも被災者でありながら、復興のために奔走する輪島市役所職員の物語